Massimiliano Gagliano, imprenditore edile di Lainate, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla situazione della sua azienda edile

“Io ho 18 dipendenti che non hanno ricevuto la cassa integrazione, non hanno visto un Euro e non lo vedranno fino a giugno -ha affermato Gagliano-. I nostri dipendenti ci chiedono 50 euro perchè non hanno i soldi neanche per comprare la pasta. Con la nostra azienda abbiamo provato a pagare le scadenze, ma pagando le scadenze senza incassare non possiamo anche aiutare i nostri dipendenti.

Questi due mesi di lockdown per un’azienda come la nostra sono un baratro perchè i fornitori vogliono essere pagati. Fortunatamente tra di noi ci aiutiamo, ma lo facciamo tra di noi, non lo fa lo Stato che quando abbiamo iniziato si è messo in società con noi al 65%. Adesso il socio non c’è più, lo Stato ci dice: quando torni a guadagnare torno a essere tuo socio.

Noi con i 25mila euro del finanziamento ci facciamo poco e se accediamo a questo finanziamento non possiamo accedere a quello di entità superiore. Noi abbiamo chiesto un finanziamento alla nostra banca senza garanzie dello Stato per cercare di riaprire. Noi dobbiamo investire in mascherine, servono 80 mascherine alla settimana, dobbiamo comprare altri dispositivi di sicurezza, dobbiamo fare la misurazione della febbre fuori dal cantiere, tutto a spese nostre e ci dicono che ce le scaleranno dalle tasse, però intanto dobbiamo anticipare.

Per prima cosa pensiamo a noi, poi penseremo alle tasse. Lo Stato ci vuole far indebitare per 6 anni per pagare le tasse, ma al momento neanche a quel finanziamento possiamo accedere perchè la burocrazia è così lunga che neanche le banche sanno come fare i finanziamenti. Quando ho pubblicato il mio video di sfogo sui social sono stato contattato da tantissime persone da tutta Italia che mi hanno dimostrato la loro solidarietà, voglio ringraziare tutti”.

Fonte Radio Cusano Campus