Campidoglio, online la nuova welcome page del portale di Roma Capitale

Al fine di ottimizzare l’accessibilità a tutti i servizi offerti dall’Amministrazione capitolina, è stata predisposta una nuova welcome page che si configura come punto d’accesso unico a tutti i siti dello stesso dominio.

Semplicità d’uso e albero di navigazione intuitivo e snello. Sono questi i punti di forza della nuova welcome page, raggiungibile all’indirizzo www.comune.roma.it. A portata di mouse sei bottoni che indirizzano ad altrettanti contenuti web di grande interesse per la vita dei cittadini: parliamo del portale istituzionale, del portale Roma Mobilità, del sito turismoroma.it e della new entry RomaAiutaRoma, quest’ultimo creato di recente per raccogliere tutte le informazioni relative all’emergenza coronavirus. A essi si aggiungono due accessi diretti: alle news e agli eventi.

Si va dunque a soddisfare ulteriormente l’esigenza di informazione ai cittadini, particolarmente sentita in questo periodo di emergenza legata al coronavirus, rafforzando l’esperienza del sito RomaAiutaRoma che riporta aggiornamenti costanti sulle attività e sui servizi di utilità, valorizzando anche il ruolo attivo di associazioni e singoli che offrono un prezioso contributo sul territorio.

Le parole della Sindaca Raggi

“Abbiamo voluto rendere la navigazione sul portale di Roma Capitale più semplice e intuitiva. È fondamentale che i cittadini possano conoscere e utilizzare tutti i servizi che Roma mette a disposizione. Rimanere informati ed essere al corrente delle azioni messe in campo dall’Amministrazione è importante sempre, ancora di più in un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo” dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

L’obiettivo di Roma Capitale, che accomuna in questo momento tutte le pubbliche amministrazioni, è quello di promuovere e favorire l’accesso a tutti i servizi digitali dell’ente, attraverso la configurazione di un’interfaccia web unica, semplice e a portata di tutti.