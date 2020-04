Agnello : “Stanziati diversi milioni di euro per manutenzione ERP e scuole”

“Nuovi e ingenti fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ERP e per la manutenzione a guasto degli impianti di riscaldamento delle scuole di Roma Capitale.

È quanto comunicato in Commissione Lavori Pubblici dall’Assessora ai Lavori Pubblici Linda Meleo e dai delegati del Dipartimento SIMU.

Per le prossime stagioni termiche, Roma Capitale ha indetto una nuova gara di affidamento quinquennale di importo poco superiore a 17 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, con la previsione, per ogni annualità, di circa 1 milione di euro in più rispetto alla stagione termica in corso.

Un’altra gara da 1 milione di euro, attualmente in corso, riguarda la realizzazione di 14 nuovi impianti prima della prossima stagione termica. Oltre a ciò, sono stati messi a Bilancio circa 1,5 milioni di euro per la gestione di eventuali situazioni emergenziali e altri 3 milioni di euro in Bilancio destinati all’appalto di rifacimento delle reti che compongono gli impianti termici nelle zone delle terme di Villa Gordiani, di Casal Bruciato e di Ostia, che andrà in gara entro la fine del 2020.

È opportuno ricordare che per gli impianti ERP, praticamente mai manotenuti in passato nonostante la loro vetustità, l’Amministrazione Raggi ha già stanziato, durante la stagione termica in corso, una somma pari a 470.850 euro, a cui si sono aggiunti ulteriori 82.170 euro per la manutenzione straordinaria. Sul capitolo scuole, l’importante lavoro della cabina di regia composta dal Dipartimento SIMU, Assessorato, Commissione Lavori Pubblici e dalle imprese aggiudicatrice ha consentito di risolvere numerose criticità riscontrate negli impianti termici delle scuole di via Grotta Perfetta e di via Casale Pantanelle e della palestra di via Fiuggi, mentre sono in via di risoluzione le problematiche riscontrate nelle scuole di viale Adriatico, di via dell’Idroscalo, di via Bondi, di via Don Pasquino Bondi e dell’asilo nido di via dei Finetti.

Nel frattempo, procedono le gare di appalto inerenti alla riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione dell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro e del canile La Muratella, con importi rispettivamente pari a circa 233.000 e 133.000 euro”.