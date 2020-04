In Italia, nel 2020, a Vittorio Feltri viene concesso di dire in TV che i meridionali sono inferiori

Non ci sono parole per commentare una dichiarazione che non dovrebbe avere spazio nemmeno in una casa quando si parla da soli, che non dovrebbe nemmeno essere concepita nella mente di qualcuno e che invece viene pronunciata in televisione, ascoltata da milioni di persone, senza che nessuno dica niente.

Guerra tra poveri

E il cuore del problema non è che nel bel mezzo di una pandemia mondiale si provi a contrapporre nord e sud, il punto è che definire inferiori persone sulla base del luogo in cui sono nate o vivono è razzismo e il razzismo non dovrebbe avere nessuno spazio, andrebbe combattuto, abbattuto. E invece si alimenta nelle guerre tra poveri, tra nord e sud d’Italia, tra nord e sud del mondo. È inaccettabile.