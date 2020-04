Costa: “Le rsa sono un concentrato di fragilità”

Enzo Costa, presidente Auser (Associazione per l’invecchiamento attivo), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulle Rsa

“Le rsa sono un concentrato di fragilità. Concentrare la fragilità non è una buona strategia se vogliamo garantire la salute delle persone. Dalla situazione che stiamo vivendo qualche insegnamento dovremmo trarlo. Nelle case di riposo il totale dei posti letto è meno di 300mila in Italia. Queste case sono allocate quasi tutte nel centro-nord. Le persone non autosufficienti anziani sfiorano i 3 milioni.

L’anziano è una persona, la criminalizzazione che ha avuto l’anziano in questo periodo è inaccettabile. Dobbiamo pensare che è un problema che riguarda tutti perchè tutti dobbiamo invecchiare. Noi abbiamo affrontato tutta l’emergenza col si salvi chi serve. Questo accanirsi contro l’anziano iniziamo a metterlo da parte, poi iniziamo a ragionare su come gestire la fase del ritorno al lavoro”.

Fonte Radio Cusano Campus