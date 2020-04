Appendino: “Crippa è stato condannato dalla sezione civile del Tribunale di Torino a risarcire 15mila”

Era il gennaio 2018. Andrea Crippa, allora leader dei Giovani Padani, sulla sua pagina Facebook diffuse un video fake dove simulava una chiamata al Museo Egizio, Torino.

Un suo complice, fingendosi centralinista, dava informazioni che ovviamente nulla potevano avere a che fare con quelle ufficiali favorendo la polemica ideologica del Crippa e alimentando messaggi razzisti contro il museo.

Come se non bastasse, nel video, compariva il numero di telefono del Museo Egizio: chiaro obiettivo da dare in pasto a persone di cui si era consapevolmente alimentata la rabbia.

Condanna dal Tribunale

Andrea Crippa – ora parlamentare e vicesegretario federale della Lega – è stato condannato dalla sezione civile del Tribunale di Torino a risarcire 15mila euro al museo per danni non patrimoniali e a rimuovere il video.

Ulteriore prova, qualora ce ne fosse bisogno, che i social non possono essere il far west e che – esattamente come nella vita reale – ogni gesto può avere delle conseguenze.

E colgo l’occasione per ringraziare il Museo Egizio per lo straordinario lavoro che fa, il suo Direttore, Christian Greco, tutti coloro che vi lavorano e i volontari.