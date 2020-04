Lezzi: “L’on. Angelucci è colui che fa insultare i Meridionali dai suoi Senaldi e Senalducci”

Così Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

L’ on. Antonio Angelucci è colui che fa insultare i Meridionali dai suoi Senaldi e Senalducci tacciandoli di essere nullafacenti e mantenuti mentre intasca finanziamenti pubblici, dal 2003 al 2017, per la bellezza di 53 milioni di Euro. Poco più di 3 milioni l’anno. Poco meno di 260 mila Euro al mese.

Una scena pietosa ieri sera resa ancora più squallida dalla conduttrice. Senaldi attacca gratuitamente i cittadini del Mezzogiorno d’Italia. Una provocazione inutile in quel contesto ma che io non lascio passare. Detesto le ingiustizie e ancor di più detesto chi succhia dalle casse pubbliche e poi fa il liberale dei miei stivali con la pelle degli altri.

Il grande e coraggioso Senaldi si cimenta in un piagnisteo da premio Oscar chiedendo aiuto alla conduttrice, Veronica Gentili: “gne gne gne, non mi hai difeso.” Guardate il video, dice davvero così.

E lì la Gentili a scusarsi quasi prostrata senza minimamente prendere in considerazione, magari per un retaggio di una lontana buona educazione, di chiedere scusa al 34% della popolazione del Paese che era stata bellamente infamata dal suo gradito ospite.

Non paghi entrambi, hanno ribadito, in chiusura, le scuse per mio conto (io non mi scuso affatto) ad Angelucci sol perché avevo parlato della sua grigia reputazione.

Questo mi ha molto infastidita non per il merito che qualifica lo spessore (infinitamente basso) dei due giornalisti che confondono la sacra libertà d’opinione con la libertà di insulto ma perché non mi ha permesso di rispondere all’altro giornalista “molto indipendente” che ha accusato il m5s di non volere le grandi industrie come, ad esempio, l’ex Ilva.

Beh, Barisoni, caro il mio competente giornalista economico, se le multinazionali devono venire in Italia a farsi i fatti loro scudate da una bella immunità penale e amministrativa, in me avranno sempre un nemico. Ma chiunque voglia far crescere il nostro Paese nel rispetto della legge e della salute dei miei concittadini è il benvenuto.

Chiaro? Spero di sì. Per il resto, sugli interessi passivi che non contano, sulla politica monetaria contrapposta agli eurobond come se la prima potesse durare per sempre, sulla lezioncina con la quale voleva svelarmi il gran segreto che gli eurobond sono prestiti ( il MES che lei vorrebbe cosa sarebbe, Barisoni?) magari avremo qualche altra occasione per discuterne, sempre se riuscirà a liberarsi dal desiderio che la muove più per contraddirmi che per fare informazione.

Perché le Barisonate “competenti” sono la ragione per cui finora abbiamo ingoiato austerità e trattati capestro.

A Maria Giovanna Maglie che pettegola in mia assenza glielo regaliamo un velo pietoso, anzi penoso? Ma sì, perché negarlo.