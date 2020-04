Scanzi: “Questo post, a suo modo, è un capolavoro”

Così il giornalista Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Questo post, a suo modo, è un capolavoro. La Meloni, scaltramente, fa leva sulla decisione (per me erratissima) del Pd di votare per il Mes. E sottolinea, giustamente, la divergenza (colpevole e pericolosa) tra Pd e M5S su questo tema nevralgico.

Poi però arrivano le due perle

La prima

La Meloni parla di “bulli contro di noi”, frignando per i toni dei grillini cattivoni, ma si dimentica dei toni suoi (“Conte è un criminale”) o peggio ancora di certi bulli avvizziti e certe squadriste patetiche interne al suo partito. Fratelli d’Italia che accusa altri di fare i bulli è come filippofacci che accusa un altro di pettinarsi da cani. Dai, su.

La seconda

La Meloni non dice mezza parola sul suo amichetto di coalizione che, sempre ieri e sulla stessa votazione, col suo partito ha votato contro gli eurobond, accodandosi a quei sovranisti (cari anche alla Meloni) che del nostro dolore se ne fregano. Per esempio quei begli amichetti suoi olandesi. E non dice una parola perché, senza Salvini (e Berlusconi), Fratelli d’Italia da sola non va neanche a vangare i campi di Vitiano.

Meloni cara, nel 2011 avete voluto il Mes. In Europa siete alleati al peggio del peggio della politica immaginabile. Vorreste fare da noi come in Ungheria fa Orban. E state dando il peggio di voi stessi in un momento straziante di questo paese. Un minimo di decenza, su.