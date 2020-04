Morra (M5S): “La Lega prende in giro gli italiani sul MES”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Noi del Movimento 5 Stelle ovviamente abbiamo votato a favore di questo emendamento.

Era un tentativo di spazzare via l’ipotesi del MES. Il loro voto contrario è stato decisivo per la sua bocciatura e fa pensare che vogliano tenere in vita il problema per poter fare ancora propaganda contro il governo.

Quando si dice di mettere gli interessi del Paese prima dei propri…