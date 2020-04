Benelli: “Ristoranti e alberghi se riapriranno lo faranno in maniera monca”

Cesare Benelli, titolare del ristorante Al Covo a Venezia e presidente dell’Associazione Ristoranti della buona accoglienza, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla situazione del settore ristorazione a Venezia

“Cercavamo di rialzarci dai disagi causati dall’acqua alta, speravamo nel carnevale -ha affermato Benelli-. Purtroppo invece è capitato quello che è capitato. Il carnevale era già partito male per la cattiva pubblicità legata alle inondazioni, c’era stato un danno d’immagine devastante. Poi è stato sospeso per l’emergenza Coronavirus.

Dopo le inondazioni lo Stato ha stanziato per gli esercenti di Venezia un aiuto economico per sistemare i negozi, aiuto economico che il Comune sta erogando adesso ma ad oggi ancora non abbiamo visto nulla. Venezia vive di turismo, per il 70% di turismo estero e questo non c’è modo di riaverlo anche una volta terminata l’emergenza sanitaria. Quando l’emergenza mollerà il morso a noi, continuerà a mordere da altre parti, soprattutto negli Usa che sono una fascia importante del nostro turismo.

Ristoranti e alberghi non riapriranno e se riapriranno lo faranno in maniera monca. C’è una necessità immediata di liquidità per transitare le aziende al 2021, perchè non c’è speranza che il turismo estero riparta prima del prossimo anno. Ci vorrebbe una liquidità a lungo termine, non quella di Cassa depositi e prestiti.

Il decreto liquidità, quando verrà attuato, forse riuscirà a dare risposte al nostro comparto, ma al momento non si è visto nulla. Servono tempi brevi per la liquidità e tempi di rientro dal prestito lunghi, almeno decennali.

E’ il momento giusto per ripensare la città, vedere questa come un’occasione di cambiamento, rinascita e ridefinizione dei valori della città”.

