Cancelleri: “Il Mes è insufficiente e inefficace”

Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul Mes

“C’è un invito a essere più ragionevoli e a tracciare la linea come governo italiano a valutare ogni strumento messo in campo dall’Europa, ma valutarlo dopo averlo visto -ha affermato Cancelleri-. Ad oggi la discussione sul Mes è completamente campata in aria. La posizione del M5S è netta: il Mes, così come viene presentato, non è uno strumento sufficiente per superare le difficoltà economiche che ci troviamo e ci troveremo ad affrontare.

Perciò il dibattito che si deve aprire é: quanti soldi mette a disposizione l’UE e questi soldi devono essere messi a disposizione senza condizionalità. Noi non siamo amanti delle sigle, che si chiami Mes o in altro modo, l’importante è il risultato. Se l’Ue vuole mettere 100 miliardi col fondo salva-stati, o 200 miliardi con la Bce stiamo parlando di niente.

Qui serve un intervento da centinaia di miliardi per ogni Paese, in Europa ci vorrebbe un intervento da mille miliardi. Se l’Ue non aiuta gli Stati, più che sul Mes dovremmo interrogarci a cosa serve questa Europa. Nella maggioranza, sui 37 miliardi per la sanità c’è chi è d’accordo e chi non è d’accordo a prenderli immediatamente, il premier Conte ha chiesto unità per andare al Consiglio Europeo a trattare.

Noi del M5S abbiamo accolto l’invito e mi pare lo abbiano fatto anche gli altri, ho letto dichiarazioni di Franceschini assolutamente condivisibili. Opposizioni? E’ incredibile come l’unica persona coerente in questo dibattito sia Berlusconi che il Mes lo ha approvato in consiglio dei ministri. In quel consiglio dei ministri c’erano Meloni e rappresentanti della Lega”.

Colao premier ombra?

“Sono le solite indiscrezioni di chi vuole indebolire qualcuno. Ma vi pare possibile che in questo momento la persona che gode maggiormente del favore del popolo in Italia, ovvero Conte, scelga di autocommissariarsi e dare la guida a Colao? Il Comitato deve dare una mano a fare le scelte migliori. Pensare di poter fare da sè non solo è da sciocchi ma anche irreale, allora stiamo aprendo alle migliori energie del Paese”.