Assicurazione auto, pronte iniziative per gli automobilisti da parte delle compagnie

Il Codacons si scaglia contro l’Ania che oggi ha annunciato “iniziative specifiche, studiate in piena autonomia, per restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei sinistri in questo periodo”.

CODACONS: ASSOLUTAMENTE CONTRARI A INIZIATIVE ANIA

“Siamo assolutamente contrari alla posizione dell’Ania perché sentiamo “puzza di bruciato” e crediamo che dalle iniziative lasciate alla libera scelta delle compagnie di assicurazioni ci saranno conseguenze negative per gli automobilisti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Codacons è stata la prima associazione a scendere in campo per chiedere al Governo rimborsi sull’Rc auto, considerata l’impossibilità per i cittadini di utilizzare liberamente le proprie autovetture, e qualsiasi misura in tal senso deve provenire in modo centralizzato dal Governo, con apposite norme ad hoc”.

MISURE SU RC AUTO DEVONO ESSERE ADOTTATE DA GOVERNO E NON LASCIATE AD AUTONOMIA DELLE IMPRESE

“In questa fase delicata non è possibile lasciare all’autonomia delle imprese assicuratrici la questione dei rimborsi sull’Rc auto, perché servono regole certe e che valgano in modo identico per tutti gli assicurati su tutto il territorio, onde non creare disparità e soprattutto garantire i diritti degli utenti ingiustamente danneggiati sul fronte rc auto” – conclude il presidente Codacons.

Codacons CS