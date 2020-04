Arrestato pregiudicato 39enne durante controlli anti COVID-19

Durante le attività di controllo del territorio legate all’emergenza coronavirus, nella tarda serata del giorno di Pasquetta, i Carabinieri della Stazione di Borgo San Sergio hanno arrestato un 39enne, pregiudicato, residente a Trieste.

All’atto del controllo, le verifiche alla banca dati in uso alle Forze di polizia condotte nei confronti di quel soggetto hanno fornito un responso per lui forse inaspettato, ossia il ripristino di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste, dovendo scontare 8 mesi di reclusione per essere stato recidivo nel porsi alla guida in stato di ebrezza.

Dopo le formalità di rito il 39enne è stato condotto al Coroneo dove dovrà scontare il periodo di detenzione.

Sempre nella giornata di Pasquetta, in zona Ponterosso, in seguito alla segnalazione di un privato cittadino, i Carabinieri della Stazione di via Hermet hanno sorpreso quattro persone che, contravvenendo alle disposizioni governative anti Covid, giocavano a pallavolo nel giardino condominiale. Le stesse sono state sanzionate amministrativamente e fatte allontanare.