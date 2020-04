Vigilia di Pasqua, oltre 20mila controlli dalla polizia locale di Roma

Sono oltre 100 le sanzioni accertate dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel corso dei controlli avviati in forma potenziata già dalla mattinata di ieri, con verifiche tuttora in corso sull’interno territorio del comune di Roma, con attenzione particolare alle principali arterie, specialmente in direzione fuori città.

Circa 20mila i controlli

Circa 20mila i controlli che hanno interessato gli spostamenti di veicoli e pedoni, anche in orario notturno. A queste si aggiungono circa 5mila accertamenti riguardanti i parchi, le ville storiche e le attività commerciali.

Rispetto alla giornata di ieri, con 61 illeciti registrati, questa mattina sono state già 50 le irregolarità rilevate: si tratta di persone che si spostano senza una motivazione valida, sorprese sia lungo le vie consolari sia in centro città.

L’acquisto di un uovo di Pasqua una delle giustificazioni più ricorrenti ma utilizzata da persone fermate in quadranti opposti della città o in tarda serata. I controlli proseguiranno fino a questa notte e andaranno avanti nelle giornate festive di domani e dopodomani.