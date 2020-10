Roma, carabinieri impegnati nel contrasto dei furti nei negozi e sui mezzi pubblici

I Carabinieri del Gruppo di Roma non allentano la morsa dei controlli mirati a prevenire e reprimere i reati predatori in danno di attività commerciali e passeggeri dei mezzi pubblici.

In poche ora, le attività hanno portato all’arresto di 3 persone e alla denuncia a piede libero di altre 5, tutte accusate di furto.

Gli interventi

Una 47enne romana è stata bloccata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma subito dopo aver rubato prodotti cosmetici, del valore di 120 euro, da un esercizio commerciale in viale Palmiro Togliatti. La donna nascondeva la refurtiva in una borsa che portava in spalla.

L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

I Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un 25enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, per aver derubato una 15enne del suo I-Phone. Il ladro ha avvicinato la minore alle spalle, mentre saliva le scale d’uscita della fermata della metropolitana linea B “Termini”, e le ha sfilato il telefono dallo zaino, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri che avevano notato la scena.

I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, invece, hanno arrestato un 39enne del Senegal, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dal personale addetto alla sicurezza del centro commerciale in viale dell’Oceano Pacifico, mentre trafugava capi d’abbigliamento da un negozio, dopo averne forzato le placche antitaccheggio. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo e recuperando la refurtiva, del valore di 250 euro circa. Entrambi gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Sempre nello stesso centro commerciale, i Carabinieri hanno denunciato anche un 38enne georgiano che poco prima aveva tentato di rubare l’incasso, di 400 euro, di un ristorante, approfittando della distrazione di una commessa, intenta a servire i clienti. I Carabinieri lo hanno “pizzicato” mentre cercava di prelevare le banconote dalla cassa già aperta.

Infine, quattro donne, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, tutte già note per precedenti reati e domiciliate presso il campo nomadi di via Candoni, sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto perché a seguito di un controllo sono state trovate in possesso di vari articoli casalinghi, del valore di circa 100 euro, asportati da un negozio in via Cavour.