Padova, accordo di programma con la Regione per in Nuovo polo della salute

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: “Magnifico risultato per la città, un ponte verso il futuro che dà speranza in questa fase difficile e punta tutto su quello che in queste settimane abbiamo capito ancor di più essere pilastro fondamentale sul quale si basa la nostra comunità: la salute, la sanità pubblica, la ricerca.

Sono profondamente soddisfatto del lavoro di squadra fatto. Due Poli di eccellenza, uno in centro storico e uno a Padova Est, per fare della nostra città una capitale mondiale delle scienze mediche, senza mai dimenticare che la differenza, come accade in questi giorni, la fanno le persone, cosa che dovremo ricordarci anche in futuro.

Motivo di orgoglio

Il fatto che il Giustinianeo sarà rilanciato, rigenerato, dotato di un modernissimo nuovo Pronto soccorso, con in aggiunta un magnifico Parco delle Mura dove prima c’era una edificazione caotica, è motivo di ulteriore orgoglio.

Avevo detto, appena eletto Sindaco, che in 6 mesi avremmo deciso e così abbiamo fatto: oggi mi viene da dire che è stata una scelta di buon senso, dopo i repentini cambi progettuali degli anni precedenti. Le emergenze, come dimostra l’epidemia del Covid-19, non bussano alla porta chiedendo permesso prima di fare irruzione nelle nostre vite e fare presto è oggi più necessario che mai”.