Sorrentino: “Non dobbiamo sentirci in colpa se ne andiamo orgogliosi”

“So benissimo che a Napoli ci sono moltissime eccellenze, ma le eccellenze che abbiamo non cancellano i nostri problemi e non mi va di essere ipocrita. Io però amo Napoli, è la mia città.”

Stamattina Myrta Merlino a L’aria che tira su La7 si è scusata e a me è venuto in mente Massimo Troisi e quelle famose parole dopo la vittoria del primo scudetto del Napoli:

“Perché c’è sempre una polemica. Ma come, con i problemi che avete a Napoli pensate al calcio?’ Cioè, non lo so, siamo proprio destinati a piangere, a stare sempre male? Dobbiamo essere obbligati a stare male? Ogni tanto viene anche qualche soddisfazione.”

Massimo aveva ragione

Siamo obbligati a stare male.

Se parli di una eccellenza (il Cotugno) devi necessariamente parlare di una carenza (la sanità in Campania in generale).

Devi sentirti in difetto, devi per forza essere in torto. Se non ti senti in errore allora sei ipocrita, intellettualmente disonesto e neghi la verità.

Ma quale verità?

E soprattutto la verità di chi?

Ma perché ogni sacrosanto giorno in televisione, davanti al grande pubblico, se qualcuno parla di un’eccellenza di Napoli o del Sud deve contemporaneamente parlare di un male di Napoli e del Sud?

In questo Paese nord-centrico è stato talmente normalizzato il senso di minorità che l’inferiorizzazione meridionale è diventata una prassi, una procedura, “un sistema” che va scardinato. Liberandoci innanzitutto della nostra colonizzazione mentale.

Perché “ogni tanto viene pure qualche soddisfazione” e non dobbiamo sentirci in colpa se ne andiamo orgogliosi.