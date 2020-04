Fornaro su Coronavirus, l’Unione europea attui strumenti straordinari

“Pensare che si possa sostenere la ripresa economica in Europa dopo l’emergenza del Covid19 con strumenti ordinari è sbagliato e mette in discussione le fondamenta stesse delle istituzioni europee. Da questa crisi economica si esce insieme e più forti solo se si mettono in campo strumenti di intervento nuovi e fondati su un principio solidaristico. L’Unione Europea è a un bivio, e da un fallimento della negoziazione in corso nessuno trarrebbe vantaggi, tanto meno chi pensa che i paesi più colpiti dal Coronavirus debbano, di fatto, arrangiarsi da soli”.