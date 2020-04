Codacons contro Assocalciatori

La risposta di Assocalciatori alla proposta di ridurre i compensi dei giocatori a causa dello stop al calcio per l’emergenza coronavirus, è una manifestazione di insensibilità sociale e un insulto a milioni di famiglie che in questi giorni versano in una situazione di grave difficoltà economica.

ASSOCIAZIONE CHIEDE ALLA GDF DI VERIFICARE REGOLE DI TASSAZIONE DEI CONTRATTI DA PARTE DEI CALCIATORI E DELLE SOCIETÀ

Il mondo del calcio è un business miliardario che muove l’1% del Pil, e ci si sarebbe aspettato dai calciatori una maggiore attenzione verso le difficoltà in cui versa il paese, attraverso una riduzione dei loro compensi milionari, considerato che il mondo del pallone è attualmente fermo – spiega il Codacons – Proprio in considerazione dell’enorme giro d’affari generato dal settore, chiediamo alla Guardia di Finanza di verificare il rispetto delle regole sulla tassazione dei contratti da parte di calciatori e società sportive.

Codacons CS