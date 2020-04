Vaccarino: “Imprese dovranno sapere giorni prima della riapertura”

L’appello del presidente del CNA, Daniele Vaccarino intervenuto nel programma Res Publica su Radio Cusano tv Italia.

“Sapendo che bisognerà programmare la riapertura e dovrà essere fatta in maniera graduale e sapendolo da parecchi giorni prima. Non si può sapere il sabato che puoi riaprire il lunedì, ci vuole un po’ di tempo per riorganizzarsi. Ci vogliono dei provvedimenti chiari, seri e che sia possibili realizzarli per tutte le imprese, per quanto riguarda tutto il comparto della prevenzione, della sanificazione e della salvaguardia della salute”.

Riguardo alle misure da inserire nel prossimo decreto “Crescita”

“Noi abbiamo due grandi patrimoni da salvaguardare. Da un lato i nostri dipendenti e quindi deve esserci nuovamente un forte intervento in sostegno della cassa integrazione oppure del fondo bilaterale di solidarietà bilaterale dell’artigianato che è una forma all’avanguardia rispetto alla cassa integrazione.

Questo ci è stato promesso e dovrebbe essere effettivamente presente all’interno del decreto. La seconda parte riguarda le imprese. Abbiamo detto che c’è il grande problema della liquidità. Accanto a questo bisogna spostare in avanti il pagamento delle tasse, bisogna spostare in avanti il pagamento di tutti gli oneri fissi che le imprese hanno”.

Fonte Radio Cusano Campus