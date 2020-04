Potere al Popolo: “Ancora non lo avete notato???”

Ormai già da qualche settimana varie aziende stanno inondando le nostre caselle di posta elettonica proponendo affari veramente irrinunciabili!!!

Le occasioni sono davvero ghiotte, sconti fino all’80% e per rendere il tutto ancora più imperdibile quasi tutte aggiungono Consegna gratuita!!!

Bisogna però affrettarsi perchè magari l’offerta dura solo fino alla mezzanotte…No, in relatà no, perchè poi il giorno dopo la casella di posta è di nuovo piena di grandiose occasioni.

I giganti del commercio online stanno sguazzando senza vergogna in questa situazione. Milioni di persone costrette a rimanere a casa sono bombardate da annunci, banner, pubblicità, pop-up, mail che solleticano la tentazione di comprare qualcosa.

Ma cosa c’è dentro quei pacchi?

Molti di questi prodotti non sono affatto essenziali!

Questa febbre per gli acquisti online sta determinando che nei magazzini i lavoratori della logistica, dei trasporti e delle spedizioni lavorano a ritmi febbrili. Alle aziende importa davvero poco che chi smista, scarica e consegna pacchi sia in costante pericolo (come più volte denunciato dagli stessi lavoratori) e costretti molto spesso a lavorare senza il rispetto delle misure di sicurezza.

Andrà tutto bene se difendiamo i lavoratori!

In questo momento anche piccole azioni possono lanciare segnali forti. Inviamo mail di risposta al servizio clienti delle varie aziende e piattaforme indirizzate all’attenzione della dirigenza: CHE SI VERGOGNINO I LAVORATORI NON SONO LA LORO CARNE DA MACELLO!

Cancelliamoci dalle newsletter

Inviamo tutti una mail: qui sotto un modello di comunicazione

Spettabile XXX, La/Il sottoscritta/o_______ invia la presente per segnalare la totale inappropriatezza della Vostra azienda che, nonostante l’emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 su tutto il territorio, persiste nell’inviare sconti e promozioni. La vendita dei Vostri prodotti non essenziali mette a serio rischio la salute le lavoratrici e i lavoratori conivolti nell’intero processo finalizzato alla consegna dei Vostri articoli online.