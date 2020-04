Fornaro su Coronavirus, le fake news avvelenano la democrazia

Le fake news sono sempre esistite e possono facilmente alimentare i pozzi delle democrazia. In questa emergenza, c’è chi sta giocando sporco inondando il web di video e lettere, quasi mai firmate, che hanno come unico obiettivo quello di alimentare ansia e rabbia dei cittadini alle prese con una esperienza mai vissuta in precedenza.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico Fornaro

Stupisce che Giorgia Meloni non se la prenda con i propagandisti delle fake news, ma con il governo che giustamente vuole cercare, con la costituzione di una task force indipendente, di segnalare all’opinione pubblica le notizie palesemente false e non certo censurare le legittime opinioni e critiche dei cittadini. Per nostra fortuna viviamo in Italia e non nell’Ungheria di Orban, idolo dei sovranisti di casa nostra.

Articolo 1 CS