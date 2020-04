Riapre a Roma il mercato di Campagna Amica al Tiburtino

I contadini tornano a portare a Roma i prodotti freschi del territorio. Dopo settimane di chiusura, il mercato Campagna Amica del Tiburtino ha riaperto i battenti. Numerino per l’ingresso contingentato, sedie ad almeno un metro l’una dall’altra per l’attesa in un ampio cortile, maschere e guanti per tutto il personale: la riorganizzazione in ottemperanza delle nuove regole e’ rigorosa.

“Quella del Tiburtino- spiega la direttrice Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi- e’ l’unica struttura del nostro circuito di Roma che e’ stato possibile adeguare alle norme”. E la sua riapertura e’ una boccata d’ossigeno per molti agricoltori abituati alla vendita diretta, per cui il mercato e’ una fonte di reddito importante. “Abbiamo lottato per la riapertura- racconta la titolare di una azienda agricola- siamo contentissimi. In queste settimane siamo stati in difficolta’, specialmente perche’ e’ un periodo di prodotti freschi, primizie come zucchine, fragole e piselli. E’ quindi di solito un periodo di felicita’, l’arrivo della primavera, e invece ci siamo trovati fermi”. La riapertura era attesa anche dagli abitanti del quartiere, a decine pazientemente in fila per entrare.

“Ho sempre fatto la spesa da piccoli produttori- spiega un cliente regolare del mercato- specialmente in questo periodo e assurdo che la gente riempia i carrelli dei supermercati quanto le piccole botteghe soffrono. Dovrebbero tutti venire qua”. Ad accompagnare i prodotti del territorio, le iniziative promosse da Coldiretti per ricordare agli avventori la tradizione e i valori della comunita’. Dopo la spesa contadina a domicilio, il sindacato promuove la ‘spesa sospesa’ a favore delle famiglie in questo momento piu’ vulnerabili. “Raccogliamo fondi e prodotti da consegnare ad alcune comunita’ del territorio in tutta Italia- spiega ancora Sara Paraluppi- A Roma lavoriamo con Caritas, con Sant’Egidio, con i circoli di San Pietro e altri ancora a cui possiamo consegnare prodotti per le famiglie bisognose”. “Abbiamo anche una carrellata di dolci pasquali- conclude la direttrice di Coldiretti Lazio- e ci siamo fatti arrivare i migliori dolci della tradizione. Ma si possono trovare anche tutti gli ingredienti per cucinare visto che abbiamo piu’ tempo da passare a casa”.

Fonte: Agenzia Dire