Grottaferrata, taglio del nastro per il nuovo mercato di Campagna Amica

Taglio del nastro per il nuovo mercato di Campagna Amica a Grottaferrata. L’inaugurazione è prevista per domani, giovedì 28, alle 11 in piazza San Nilo. Inizialmente saranno dodici le aziende presenti, che ogni giovedì dalle 9 alle 14, metteranno a disposizione dei consumatori i loro prodotti genuini e a chilometro zero. Come sempre sarà possibile trovare sui banchi frutta e verdura, ma anche salumi e formaggi, uova, olio e naturalmente non potrà mancare il vino dei Castelli Romani. E sarà dedicato uno spazio specifico alle eccellenze agroalimentari del territorio, a partire dal vino, grazie alla collaborazione con i Vignaioli di Grottaferrata.

Le parole di Niccolò Sacchetti

“Nel nostri mercati – dice il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti– c’è sempre un connubio tra genuinità e tradizioni locali. E’ possibile riscoprire sapori e ricette per preparare piatti tipici del territorio”. Coldiretti Lazio registra un aumento di oltre il 20 per cento in merito all’apertura di nuovi mercati con una domanda sempre crescente.

“Un segnale positivo – aggiunge Sacchetti– che trova riscontro anche nel rapporto di fiducia che si instaura tra consumatori e produttori. I nostri agricoltori offrono una maggiore garanzia e sicurezza con i loro prodotti freschi di stagioni e soggetti a maggiori controlli, come tutto il Made in Italy, che è fondamentale incentivare per aiutare a rafforzare la nostra economia e dare ossigeno alle piccole aziende, già vessate dalla crisi determinata dall’emergenza sanitaria. Un ringraziamento vogliamo rivolgerlo al sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti, per il suo impegno e fondamentale contributo nell’apertura di questa nuova e importante realtà”.