Coronavirus, Rezza, ISS: “Nessuna evidenza che il virus circoli nell’aria”

“Non ci sono al momento evidenze che il virus circoli nell’aria”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanita’, Silvio Brusaferro, nel corso di una conferenza sull’analisi epidemiologica e aggiornamento tecnico-scientifico sul Covid-19.

Questa via era nota in determinati contesti

“Questa via era nota in determinati contesti, come quelli sanitari, ma al momento- ha proseguito- la letteratura scientifica indica che le principali vie diffusione del virus sono quelle per droplet (‘goccioline’, ndr) e per contatto”. Il direttore di Malattie infettive dell’Iss ha infine voluto aggiungere che “al di fuori degli ambienti chiusi certamente possiamo escluderlo”.

Fonte: Agenzia Dire