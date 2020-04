Volponi: “Il sito dell’Inps è un ottimo sito”

Patrizia Volponi, segr. naz. Fnp Cisl, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Riguardo il caos sul sito dell’Inps

“Devo riconoscere che il sito dell’Inps è un ottimo sito -ha affermato Volponi-. Sicuramente c’è stato un sovraccarico di entrate nello stesso momento. Prendo per buono quanto detto dal presidente Tridico che ci sia stato un attacco hacker.

Il sito dell’Inps gestisce milioni e milioni di dati, accedono al sito Inps regolarmente almeno 30 milioni di persone, questo significa una movimentazione incredibile e il sito normalmente risponde. Forse era meglio chiarire fin da subito che non c’era bisogno di fare la domanda a mezzanotte in punto del 1 aprile perchè la possibilità di fare la domanda era aperta fino al 15 aprile.

Non rimarrà escluso nessuno perchè il governo col prossimo decreto farà un altro stanziamento. Tutti coloro che ne hanno diritto avrà i 600 euro, che noi speriamo vengano alzati ad 800 come ha detto la ministra Catalfo. Il governo comunque ci ha garantito che i soldi ci saranno per tutti”.

Sui pensionati

“La regione motore di questo Paese, la Lombardia, è in una situazione drammatica. Un’intera generazione sta scomparendo. Gli anziani sono stati fatti sentire degli scarti, quando qualcuno diceva: non vi preoccupate tanto muoiono solo i vecchi.

Che poi non è così, perchè abbiamo visto che muoiono anche i giovani. Gli anziani sono la spina dorsale di questo Paese, quelli che reggono anche le famiglie. Tutte le generazioni unite possono dare un valore aggiunto a questo Paese. Nelle case di riposto, nelle rsa, gli anziani sono stati completamente abbandonati e lì il virus si è scatenato”.

Fonte Radio Cusano Campus