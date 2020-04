Misuraca: “Al Sud le mafie si offrono di aiutare”

La criminalità organizzata è pronta ad approfittare della crisi economica legata all’emergenza Coronavirus. Filippo Misuraca, imprenditore e testimone di giustizia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

“Ho denunciato le mafie in due grossi procedimenti giudiziari, conosco bene il sistema, conosco bene la mafia -ha affermato Misuraca-. Oggi ho un’azienda edile con in forza 20 operai, lavoriamo nel Veneto. Ora siamo tornati a casa in Sicilia, ci hanno messi in quarantena, ma fortunatamente nessuno ha contratto il virus. La nostra azienda è ferma da un mese, non fatturiamo da un mese.

Gli operai dall’8 marzo sono a casa in quarantena, io gli chiedo se hanno bisogno di qualcosa e gli mando i soldi. Ho fatto la domanda per avere questo sussidio, questa cassa integrazione. Superati i 5 operai ci vuole la riunione con i sindacati. Si è concluso l’accordo sindacale venerdì, abbiamo fatto la domanda, il sistema si è bloccato, ancora oggi non so se si sia sbloccato o meno. Uno dei problemi principali delle aziende in sud Italia è che per avere i materiali oggi dobbiamo dare una garanzia alle aziende, che ti danno un titolo e questi titoli si devono onorare altrimenti la banca ti protesta.

Non abbiamo tutta questa liquidità, alle imprese che sono vittime di mafia e hanno denunciato la banca non gli dà nessuna garanzia. E in questo contesto le mafie si offrono di aiutare, si presentano come amici, e poi alla fine ti levano l’azienda. Poi offrono aiuto alle famiglie che non possono pagarsi da mangiare e ne approfittano per arruolare manovalanza.

Lo Stato dovrebbe dare 1000 euro a famiglia, senza guardare se hanno la partita iva o meno, e dare la possibilità di rateizzare l’affitto. Il mese di aprile non so come farò ad onorare i pagamenti. Si parla di tante proposte, ma intanto è già passato un mese”.

Fonte Radio Cusano Campus