Delrio: “Von der Leyen? Accettiamo le scuse perché c’è sostanza”

Sulle scuse di Von Der Leyen all’Italia

“Accettiamo le scuse perchè c’è sostanza, non è solo un problema di forma -ha affermato Delrio-. Così come con la Bce. All’inizio la Bce pareva molto timida e poi ha corretto il tiro e adesso abbiamo a disposizione una delle poche istituzioni europee che lavora al nostro fianco.

E’ la dimostrazione che quando c’è l’Europa vera tutti ne guadagniamo. Le istituzioni europee hanno cambiato rotta, adesso devono cambiarla anche gli Stati. Il sovranismo sanitario l’abbiamo visto, con gli stati che tengono le mascherine per sè. Adesso l’UE ha fatto un ordine congiunto, ci sarà una produzione europea di mascherine e ci sarà una task force europea a disposizione degli Stati che affrontano la crisi.

Il fondo Sure, lo strumento europeo contro la disoccupazione è un grande obiettivo raggiunto, anche grazie all’impegno straordinario di Paolo Gentiloni e gli altri rappresentanti che hanno ripreso questa idea di Padoan e l’hanno resa concreta. Per noi vuol dire miliardi che arriveranno per sostenere i lavoratori che in questo momento stanno a casa”.

Orlando dice: la sanità torni allo Stato

“Orlando ha messo il dito in una piaga che già si poteva risolvere col referendum del 2016, quando avevamo proposto di mettere una clausola di supremazia dello Stato. Nel momento in cui non vengono garantiti i diritti essenziali, lo Stato deve sostituire regioni e comuni nell’erogazione dei diritti essenziali. La priorità è servire i cittadini nella maniera migliore. In certi casi lo Stato deve poter sostituire le regioni se sono inadempienti”.

