Simone Boni ex RDL: “Torno in politica per i giovani”

L’ex Segretario della Regione Lazio di Rinascita socialista, dopo un percorso nel PSI e incarichi di rilievo presso R.D.L., aveva deciso di lasciare la politica, era l’anno 2016. Ha sempre partecipato attivamente alla vita politica della città, nelle associazioni giovanili e studentesche fino ad arrivare ad incarichi importanti nel PSI e successivamente presso Rinascita Socialista quando, Marco Craxi, Segretario Nazionale e fondatore del movimento, il 21/02/2015 in visita alla Capitale, lo nomina Segretario Regionale del Lazio e lo inserisce nel Direttivo Nazionale del partito.

Tra molteplici battaglie portate avanti dall’Ex segretario, ricordiamo il sostegno a tutte le vittime di violenza domestica e femminicidio, ad oggi ancora argomento di discussione, come quello di Chiara Insidioso picchiata brutalmente e ridotta in fin di vita dal suo compagno. Rinascita socialista sul Lazio ha sempre contribuito a sostenere Chiara anche attraverso manifestazioni di carattere sociale.

Sempre nel 2015, l’Ex RDL denuncia due importanti circostanze: lo sperpero di denaro pubblico riguardante la vela di Calatrava a Tor Vergata e il degrado in Via Flavio Stilicone. Nel primo caso, erano stati stanziati milioni di euro per terminare l’opera che dal lontano 2006, è rimasta incompiuta. I fondi ovviamente sono stati tutti a carico dei contribuenti, il Segretario Regionale Boni a suo tempo, denunciò il fatto sottolineando che, sebbene le giunte precedenti abbiano avuto differente colore politico, sono tutte accomunate dall’incapacità di gestire tempo e denaro pubblico per la realizzazione di un progetto che avrebbe portato anche al miglioramento delle zone limitrofe. Nello stesso periodo, in fattispecie nel quartiere romano Don Bosco, si assistette all’ennesimo scempio di degrado,dove sin dal 2011 si sono verificate occupazioni abusive di interi stabili la maggior parte di proprietà dell’Inps. L’emergenza abitativa ha fatto sì che le famiglie senza reddito, senza lavoro, hanno incrementato una parte di questa periferia e in alcuni casi, si sono verificati anche atti di microcriminalità, spaccio e prostituzione. A seguito dell’esposto presentato dall’ Ex Segretario sono stati sgomberati i locali, ad oggi Via Flavio Stilicone è diventata area pedonale.

Continuamente agli interventi che hanno contribuito ad approfondire alcune realtà fino a quel periodo sconosciute, nasce un nuovo accordo nel Comune di Ciampino: Rinascita Socialista entra a far parte della Federazione dei Moderati. Lo scopo, era quello di unire due forze per rappresentare un’opportunità di sviluppo per tutte quelle criticità presentate dai cittadini, contribuendo sensibilmente a migliorare e ascoltare ogni abitante del paese.

Ad oggi, Boni ha deciso di scendere di nuovo in campo con passione per un motivo fondamentale: dare voce ai giovani. I giovani sono il nostro futuro, e se nessuno insegna loro l’importanza della politica, della storia e di ciò che viviamo quotidianamente attraverso media, social e giornali, il nostro paese non avrà via d’uscita. La politica deve essere fondata da passione, partecipazione e da nuove idee, lo stesso principio espresso in molte occasione da Matteo Renzi a livello nazionale con la nascita del partito Italia Viva.