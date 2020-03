Potere al Popolo: occorre fare presto!

Ieri il governo ha proposto un contributo alimentare da 400 milioni per far fronte all’emergenza sociale che vivono milioni di persone in Italia, attraverso i comuni. Come possano gestire efficacemente queste poche risorse, strutture come molti comuni che spesso non riescono neppure a far fronte alle pratiche di normale amministrazione è un elemento che ci preoccupa molto, considerato che molte persone rischiano di rimanere completamente scoperte.

Bisogna fare presto

Inoltre, è grave il fatto che molti lavoratori e lavoratrici non stiano ancora percependo la cassa integrazione. Bisogna fare presto, perché parliamo della sopravvivenza quotidiana di tantissime persone!

Lo stesso problema si riscontra riguardo al “reddito d’emergenza”, visto che per adesso siamo solo agli annunci a mezzo stampa, mentre coloro che oggi si trovano a vivere una condizione di disagio economico non hanno tempo per indugi nè per lunghezze burocratiche di nessun tipo. La situazione è gravissima per milioni di persone. Occorre fare presto e senza giocare al rimbalzarsi la palla tra le istituzioni.