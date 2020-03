Fornaro: “Ci vuole un’Europa solidale”

In questi giorni drammatici per la vita degli italiani e degli europei ci vorrebbe più Europa, un’Europa solidale e non un’Unione Europea prigioniera degli egoismi degli stati del Nord Europa e dei sovranisti.

Ci vuole un’Europa che non riproponga vecchi schemi e vecchi strumenti finanziari, ma sia in grado di innovare dimostrando al mondo di essere una comunità di stati solidali.

Giorni decisivi

Sono giorni decisivi affinché si possa uscire insieme dalla emergenza sanitaria ed economica; senza egoismi e rilanciando il progetto di una nuova Unione Europea.