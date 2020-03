Padova, il ringraziamento del sindaco al questore Fassari

“Desidero ringraziare il questore di Padova Paolo Fassari che, pur in un momento molto difficile per la nostra comunità, è stato chiamato a nuove importanti mansioni. La sua permanenza a Padova, in una fase di grande trasformazione della città, ha lasciato un segno positivo nella lotta al crimine e nella gestione, con pragmatismo e buon senso, di quei fenomeni sociali che segnano i nostri tempi e tutti i grandi agglomerati urbani. Voglio ringraziarlo anche il per il fondamentale ruolo svolto nella definizione del progetto della nuova Questura in via Anelli, da lui condiviso e sostenuto con convinzione. Gli sono particolarmente grato per la collaborazione e l’amicizia che mi ha accordato e che ho ricambiato molto volentieri avendo potuto apprezzare le sue grandi doti umane e professionali: a lui quindi va un augurio di nuovi meritati successi anche a nome della nostra comunità. Colgo l’occasione per ringraziare anche i suoi uomini particolarmente impegnati in questi giorni di emergenza”.

Sergio Giordani