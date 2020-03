Di Maio: “Non gli interessa nulla del Paese…”

Così il ministro sulla sua pagina Facebook:

Oggi ha iniziato a circolare un vecchio servizio della Rai, anno 2015, in cui si parla di un virus realizzato in laboratorio dalla Cina. Tempo 30 secondi e Salvini, la Lega e Giorgia Meloni sono partiti all’attacco, chiedendomi di riferire in Parlamento. Nei trenta secondi successivi, virologi, scienziati e articoli scientifici vari hanno dimostrato che il servizio in questione non parla del Covid-19 e spiegano che si tratta di un altro virus, perché il Covid-19 è un virus naturale, non prodotto in qualche laboratorio.

Guardate la grafica voi stessi.

Gravità dell’accaduto

Ora, io vorrei solo che ci soffermassimo tutti un secondo sulla gravità di quello che è accaduto. Abbiamo un Paese che si trova ad affrontare una situazione di emergenza, la crisi peggiore dal Dopoguerra, ci sono centinaia di morti ogni giorno e Dio solo sa quanti di più ce ne sarebbero se non fosse per gli eroi che abbiamo nella nostra sanità, che stanno resistendo nonostante tutto.

Non voglio nemmeno commentare l’atteggiamento di una persona come Matteo Salvini, che ha la responsabilità di parlare a milioni di italiani, quegli stessi che stanno vivendo ogni giorno questa emergenza. Si commenta da solo.

Scatenare il panico

Mentre lo Stato conta i morti e si fa in quattro per aiutare i medici, loro sembra che provino gusto a trovare qualsiasi notizia possa scatenare il panico, la ricerca dell’untore, pur di fare qualche like in più, pur di nutrire rabbia, paura, smarrimento. Non gli interessa nulla del Paese. Non gliene frega niente, perché la verità è che a loro fa comodo terrorizzare.

Un uomo delle istituzioni, un senatore, una deputata che abbia a cuore i cittadini italiani cosa avrebbero fatto? Si sarebbero informati e avrebbero evitato di gettare la popolazione nel panico.

Lo volete capire che siamo in una situazione come mai dal Dopoguerra?

Lo volete capire che questo non è un gioco?

Lo volete capire che stanno morendo migliaia di persone?

E a voi, cari cittadini, chiedo di leggere attentamente

In questi minuti la comunità scientifica sta dicendo chiaramente che il coronavirus è naturale al 100% e che non deriva da nessun esperimento di laboratorio e che, dunque, non c’è nessuna connessione tra il coronavirus e il video del 2015 che sta girando in queste ore in rete.

Vi prego quindi di diffondere le parole di medici e scienziati che hanno a cuore il bene delle persone. Chi ama l’Italia non genera il panico, non diffonde il terrore. Chi ama l’Italia si rimbocca le maniche e prova a risolvere i problemi con costanza, sacrificio e umiltà.

Forza. Ne usciremo se resteremo uniti.