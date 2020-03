Poddo: “Call center aperti solo se svolgono servizi di pubblica utilità”

Carlo Poddo (segr. Slc Cgil Roma e lazio) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

I call center restano aperti

“C’è una filiera corta e una lunga -ha affermato Poddo-. Quella corta riguarda lo svolgimento di servizi della pubblica amministrazione, ad esempio i call center dell’Inps.

Invece quelli che ci telefonano quotidianamente a casa per proporci di cambiare gestore, riteniamo che per questo mese possano anche non lavorare, anche perchè spesso sono open space e i lavoratori lavorano gomito a gomito. La salute viene prima di tutto”.

Sul 34enne che lavorava in un call center, morto a Roma per il Coronavirus

“Ovviamente ci siamo interessati alla vicenda. L’azienda non ha bisogno di essere difesa da noi, siamo però in possesso di due lettere dell’azienda ai carabinieri e all’Asl in cui dichiara di essere venuta casualmente a conoscenza che il lavoratore fosse malato.

Sembra che nessuno avesse avvertito per tempo l’azienda. Ora l’azienda ha proceduto a fare una sanificazione straordinaria, ci sono stati sopralluoghi di Asl e vigili urbani e oggi l’azienda ha ripreso il lavoro. Ovviamente i lavoratori sono preoccupati e noi vigileremo sul rispetto delle norme di sicurezza.

Non bisogna mettere in contrapposizione la tutela della salute con lo svolgimento del lavoro. Bisogna fare in modo che i lavoratori svolgano la loro attività in sicurezza”.

Sulle chiusure delle fabbriche

“A nostro avviso c’è qualche attività di troppo ancora aperta. L’estrazione di pietre dure forse non è essenziale in un periodo come questo”.

Fonte Radio Cusano Campus