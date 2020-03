Corallo: “Finita l’emergenza sanitaria, ci troveremo di fronte ad un’altra emergenza”

Dario Corallo, esponente del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sugli effetti dell’emergenza Coronavirus sulla società

“Quando finirà l’emergenza sanitaria, ci troveremo di fronte ad un’altra emergenza -ha affermato Corallo-. La disoccupazione giovanile aumenterà esponenzialmente. Per i giovani potrebbe essere l’occasione per prendere atto della propria condizione. Si parla di smart working, e-learning eppure in molte aree del Paese non esiste neanche una connessione internet minima.

Stanno venendo fuori una serie di contraddizioni. Magari è la volta buona che i giovani si rendono conto che non si può vivere soltanto di consumo, di sopravvivenza, ma si può costruire qualcosa di più ampio in cui tutti possano avere maggiori possibilità. La beffa degli specializzandi chiamati a fare i medici, dopo anni in cui i laureati in medicina chiedevano l’abilitazione e gli veniva risposto che non c’erano soldi. Ora ci si è resi conto che invece servivano quei medici.

Ci si è resi conto che con anni di tagli il risultato è un Paese che si è lasciato andare, ha perso asset strategici come salute, istruzione, tutta una serie di elementi su cui non si sarebbe dovuto risparmiare. Le regioni fanno fatica ad affrontare l’emergenza, altre non sono ancora in emergenza ma hanno paura che questa si possa presentare perchè sarebbe il disastro”.

