Il dramma di un 19enne bloccato in Francia: “Ho provato a tornare in Italia”

In attesa per ritornare a casa. Ci sono i turisti rimasti bloccati all’estero e gli studenti «fuori sede» oppure quelli che seguivano il programma Erasmus. Ci sono anche gli italiani che vivono all’estero e adesso, spaventati di rimanere senza assistenza sanitaria, stanno meditando di rientrare. Di tutti si sta occupando l’Unità di crisi della Farnesina. In alcuni casi però la situazione è particolarmente seria, come nel caso di David, 19enne palermitano rimasto bloccato in Francia, a Le Havre. Ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente, David ha raccontato la sua situazione.

Il racconto di David

“Ho provato a tornare in Italia tramite aerei, treni, bus ma hanno annullato tutti i viaggi. Non ho un lavoro perchè lavoravo in un ristorante e li hanno chiusi. Non ho soldi, sono senza casa, per qualche giorno ho dovuto dormire su una panchina.

So che mia madre è in pensiero perchè non so come tornare. Sono spaventato, vorrei soltanto tornare a casa mia. Non posso neanche chiamare col telefono perchè ho una sim tedesca e mi è stata bloccata. La mia famiglia non può neanche mandarmi soldi, hanno provato con Wester Union ma è tutto chiuso. Ora mio fratello mi ha prenotato un altro volo per domenica prossima da Parigi, ma ho paura che venga cancellato anche quello”.

Anche la madre di David, Francesca, è intervenuta ai microfoni di Emanuela Valente su Radio Cusano Campus

“Non ce la faccio più, sono pure cardiopatica, chiedo aiuto alle autorità, alle forze dell’ordine, vi prego fatelo tornare a casa -ha affermato in lacrime la mamma del giovane-. Lui a 17 anni è dovuto andare all’estero per lavoro perchè qui a Palermo non si trovava.

E’ andato prima alcuni mesi in Germania, poi in Francia dove ha trovato lavoro in un ristorante. Purtroppo essendo anche malata fisicamente non potevo lavorare molto e lui per questo, vedendomi soffrire, ha fatto di tutto per trovare quel lavoro.

Per questo non ha voluto tornare a casa prima, finchè non è stato chiuso il ristorante. Addirittura aveva un volo già prenotato, ma arrivato all’aeroporto l’hanno bloccato. Abbiamo provato a contattare le istituzioni, ma è sempre occupato. Mi rivolgo al ministro Di Maio: non so se lei è padre, ma accolga la mia preghiera: mi faccia riabbracciare mio figlio”

Il fratello maggiore di David, Vincenzo, ha spiegato

“Abbiamo provato a contattare le istituzioni, ma immagino ricevano migliaia di telefonate al giorno quindi è sempre occupato. Abbiamo provato a mandargli soldi, ma non ha una poste pay quindi con western union dovrebbe andare in agenzia per riscuoterli, ma sono chiuse”.