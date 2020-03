Salvataggio Alitalia. Il Codacons pronto a ricorrere alla Commissione Europea

Il Codacons è pronto ad impugnare in sede europea il nuovo salvataggio con soldi pubblici di Alitalia, dopo la notizia dell’inserimento nel decreto “Cura Italia” di un articolo dove si autorizza «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta».

GOVERNO BUTTA SOLDI DALLA FINESTRA DOPO AVER GIA’ SPRECATO 9 MILIARDI DI EURO PER DISASTRO ALITALIA

Si tratta di un vero e proprio scandalo che l’Europa dovrà bloccare – spiega il Codacons – La nazionalizzazione di Alitalia comporterà uno spreco immane di soldi pubblici, risorse che in questo momento di difficoltà per il paese dovrebbero essere destinate ad altri settori, come la sanità, e non certo dirottati per colmare la gestione vergognosa della compagnia aerea.

COMPAGNIA COSTATA FINORA 346 EURO A FAMIGLIA

Pertanto il Codacons, che ricorda come i salvataggi di Alitalia siano costati negli ultimi anni 346 euro a famiglia, con un conto salito a 9 miliardi di euro per la collettività attraverso molteplici salvataggi pubblici, è pronto a ricorrere alla Commissione Europea per bloccare l’ennesimo intervento con soldi pubblici sulla compagnia aerea.