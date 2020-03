Coronavirus-Inps: arriva la denuncia del Codacons

Il Codacons presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma contro l’Inps per i ritardi nell’emanazione delle circolari applicative del decreto “Cura Italia”.

RITARDI NELL’EMANAZIONE DELLE CIRCOLARI APPLICATIVE DEL DECRETO CURA ITALIA

Da più parti giungono proteste di cittadini e lavoratori che non sanno come godere delle agevolazioni previste dal decreto, come voucher baby sitter, congedi parentali, bonus per autonomi o partite Iva, indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, – ha spiegato il Codacons intervenendo alla trasmissione di Rai1 “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele – Dai vertici dell’Inps le notizie sono contraddittorie e mancano del tutto informazioni precise, alimentando così il clima di incertezza di cittadini e lavoratori che stanno già vivendo un momento difficile. Chi ha chiamato gli uffici dell’istituto – come ha riferito da RadioRai3 stamattina – avrebbe avuto come risposta che non esiste ancora una procedura…intanto famiglie sono alla fame.

Inps stessa dichiara che non ha ancora pronta procedura ma dove era quando già dalla settimana scorsa si preparavano i provvedimenti assegnati a Inps per l’esecuzione? Non doveva preparare subito o prevedere una semplice domanda da inviare per Mail?

Il Codacons ha deciso pertanto di presentare un esposto alla Procura di Roma, in cui si chiede di accertare il comportamento dell’Inps alla luce delle possibili fattispecie di ritardo e omissione di atti d’ufficio.

Codacons Comunicati Stampa