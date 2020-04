Rimborso rette nidi e asili

Bene per il Codacons la proposta del Pd che prevede rimborsi a chi gestisce asili nido e scuole materne sia pubbliche che private e restituzione delle rette già versate dalle famiglie nel periodo di sospensione del servizio scolastico per la fascia 0-6 anni.

CODACONS: BENE RIMBORSI, SONO DIRITTO DELLE FAMIGLIE

“Il rimborso delle rette versate è un diritto delle famiglie previsto dalle nostre norme, e in assenza di specifiche misure da parte del Governo rischia di aprirsi un contenzioso enorme tra i genitori e le strutture scolastiche – spiega il presidente Carlo Rienzi – Il Codacons è sommerso dalle richieste di aiuto di famiglie che hanno bambini piccoli e, pur avendo regolarmente pagato le rette di asili e mense, si vedono negare qualsiasi rimborso e addirittura richiedere pagamenti per il mese di aprile, nonostante la chiusura delle strutture”.

SOMMERSI DA RICHIESTE DI AIUTO DEI GENITORI, RISCHIA DI APRIRSI ENORME CONTENZIOSO

Per tale motivo è indispensabile modificare il decreto Cura Italia prevedendo espressamente il rimborso automatico delle rette pagate per i periodi non usufruiti, e sostegni ad asili e scuole private che devono affrontare costi anche in caso di chiusura delle strutture – conclude il Codacons.