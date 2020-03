De Vito: “Roma, c’è un grande lavoro messo in campo dalla polizia locale”

Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sugli interventi del Comune di Roma in questa fase di emergenza

“In questo momento c’è grande attenzione affinchè siano rispettate tutte le prescrizioni -ha affermato De Vito-. Devo dire che c’è un grande rispetto da parte di tutti i romani, questo è fondamentale per contenere il contagio.

Venerdì in giunta e in assemblea capitolina, che in questi giorni abbiamo fatto in streaming, sono state varate misure a sostegno della cittadinanza come il blocco delle rette scolastiche, il differimento dalla Tari”.

Sulla chiusura dei parchi pubblici

“Doverosa. Così come lo è stata la chiusura delle scuole. Stiamo approfittando di questo periodo per fare una sanificazione completa degli edifici pubblici, dei mezzi pubblici, delle strade. Stiamo facendo anche dei lavori straordinari sulle strade”.

Sull’adesione dei romani alle regole

“C’è un grande lavoro messo in campo dalla polizia locale. Dai report che abbiamo c’è una grande osservanza delle norme, grande senso di responsabilità e anche di solidarietà, apprezzo molto i flash mob che si stanno facendo. Anche io ho partecipato, cantando dal mio balcone”.

Sulla vicenda giudiziaria che l’ha riguardato e la condanna ai domiciliari

“In chat private ho fatto una battuta su questo, dicendo che per me non è una grande novità perchè sono abituato a stare a casa. Un consiglio che dò è acquistare una bici da spinning, io ne ho usate 5, ne ho rotte 4. Dedicavo a questo un po’ di tempo ogni giorno, tuttora lo faccio.

Fonte Radio Cusano Campus