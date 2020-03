Francesco ai sacerdoti: “Grazie per la creativa vicinanza ai fedeli”

Grazie ai sacerdoti e alla loro creatività, perché “pensano a mille modi di essere vicini al popolo, perché il popolo non si senta abbandonato”. Sono le prime parole che il Papa pronuncia in occasione della recita dell’Angelus.

Diretta streaming

In diretta streaming, così come per la Messa a Casa Santa Marta, e come continuerà a fare per tutta la settimana, Francesco si rivolge con gratitudine al clero tutto per il comportamento assunto di fronte all’emergenza del Covid-19:

Vorrei ringraziare anche tutti i sacerdoti, la creatività dei sacerdoti. Tante notizie mi arrivano dalla Lombardia su questa creatività, è vero, la Lombardia è stata molto colpita. Sacerdoti che pensano mille modi di essere vicino al popolo, perché il popolo non si senta abbandonato, sacerdoti con lo zelo apostolico che hanno capito bene che in tempi di pandemia non si deve fare il “don Abbondio”. Grazie tante a voi sacerdoti.