Il Farmer’s Market San Paolo non si ferma

Per garantire prodotti genuini e rispetto delle prescrizioni di sicurezza, il Farmer’s Market ha adeguato in tempi record la sua struttura per permettere a tutti di fare una spesa genuina in piena sicurezza.

Il Farmer’s Market è ospitato presso San Paolo District, ex deposito Atac protagonista del progetto di rigenerazione urbana temporanea sviluppato e realizzato da Urban Value in collaborazione con Atac e il Comune di Roma.

Per rispettare le norme di sicurezza indicate nell’ultimo decreto, tutti i banchi sono stati distanziati, sono state create corsie per tenere i clienti a distanza di 1,5 metri l’uno dall’altro e sono state adottate procedure specifiche per la consegna della spesa.

30 banchi distribuiti

Ad aspettare i clienti ci saranno 30 banchi distribuiti su una superficie di 4000mq provenienti da tutte le province del Lazio, compreso un banco di salumi e formaggi di Amatrice, uno del latte dal sapore vero della fattoria Frisona, Ivan il re del pane, presente anche da Eataly, l’unico panettiere a Km0 perché utilizza esclusivamente grano coltivato nel Lazio, e ancora le uova di galline felici perché allevate a terra in libertà, il pesce direttamente pescato nel mare di Terracina dalla cooperativa dei pescatori, carni di animali al pascolo, frutta e verdura anche biologica…e tanto altro ancora.