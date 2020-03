A seguito del DPCM dell’11 marzo 2020, recante misure stringenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, di concerto con la Polizia Locale, ha inviato una nota esplicativa a tutti i Municipi in materia di aperture dei mercati sul territorio cittadino.

Solo vendita di generi alimentari

Rispetto al commercio, in linea con le prescrizioni nazionali, la priorità è quella di garantire a clienti ed esercenti le condizioni idonee al mantenimento delle condizioni fisiche e ambientali idonee al contrasto dei contagi. In relazione ai mercati, sono consentite le “attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”.

Apertura solo per quelli strutturalmente adeguati

Per chiarezza di informazioni e al fine di rendere omogenea l’azione amministrativa dell’Ente su tutto il territorio capitolino, si ribadisce che i mercati che possono esercitare sono solo quelli strutturalmente adeguati, tali cioè da permettere al gestore di controllare gli accessi in modalità contingentata e implementare una soluzione organizzativa atta a mantenere la distanza interpersonale di almeno ad 1 metro, onde evitare possibili assembramenti.

Le sospensioni

Laddove non siano rispettate o rispettabili tutte le condizioni volte a minimizzare il rischio sanitario – come, ad esempio, nei mercati saltuari e nei mercati su sedi improprie – non sarà possibile esercitare, pena la sospensione di tutte le attività coinvolte.