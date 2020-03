Zuccarelli: “Coronavirus: mai più tagli alla sanità”

Il dottor Bruno Zuccarelli, vice segretario dell’Anaao Assomed, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul lavoro dei medici durante l’emergenza Coronavirus

“I colleghi stanno affrontando con grande equilibrio e determinazione questo tsunami che ci ha travolto. Ovviamente sono preoccupati per la tutela della propria salute. Purtroppo spesso non si trovano i presidi medici necessari in numero elevato. Si sta cercando di potenziare i posti di terapia intensiva, di creare posti da dedicare a questi pazienti in modo che siano isolati.

Questa emergenza ci sta insegnando il senso di unione, di trasmettersi le idee, le linee di pensiero. Questa emergenza che ci vuole un potere centrale unico che decida per tutti in maniera uniforme, la parcellizzazione del sistema sanitario nazionale non è stata un elemento positivo. Per troppi anni abbiamo falcidiato il sistema sanitario nazionale, mancano medici e infermieri.

Hanno richiamato i pensionati, è come richiamare le riserve in tempo di guerra. C’è bisogno di grande professionalità, il SSN purtroppo per troppi anni non ha investito in questo. Mai più tagli alla sanità. Dobbiamo prima di tutto tutelare la salute dei lavoratori, di tutti i cittadini italiani. Ritengo che l’orgoglio italiano ci permetterà di superare questa crisi”.

Sull’attuale situazione sanitaria

“La situazione è molto seria e impegnativa. Senza fare drammi, bisogna aspettarla con grande senso di responsabilità. I cinesi ci hanno dato grande insegnamento, ci stanno dando in questi giorni messaggi di grande supporto. La situazione è molto difficile in diverse regioni.

Dobbiamo evitare che il sistema collassi. Speriamo che il numero di contagiati si possa contenere in questo breve tempo di 15 giorni. Le ultime normative hanno l’obiettivo di avere un risultato tra 15 giorni. Il sistema regge ancora, però se dovesse esserci un’espansione di numeri sarebbe un grande problema.

Dovremo avere la capacità e la responsabilità di confinarci in casa, altrimenti saranno guai”.

Fonte Radio Cusano Campus