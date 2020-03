Potere al Popolo: “La salute viene prima del profitto”

Abbiamo finito da poco di ascoltare il videomessaggio del premier Conte. Ci riserviamo di leggere il testo di questo nuovo decreto, intanto quello che è sicuro è che Confindustria comanda e la politica obbedisce. E si va a fare benedire la salute di milioni di lavoratori.

Che senso ha sospendere la vita di un paese – giustamente provando a limitare il contagio da coronavirus – se non si da’ la possibilità di fermarsi a chi lavora? Tre cose banali a partire dal discorso di Conte:

1. LA PRODUZIONE NON SI SOSPENDE

Restano attive e funzionanti le fabbriche e i magazzini, per esempio, luoghi dove la concentrazione di persone è altissima e quindi si moltiplica il rischio di diffusione del virus.

2. LA SICUREZZA DI QUESTI LAVORATORI?

Conte ha detto che fabbriche e aziende saranno aperte e dovranno garantire sul lavoro distanze e dispositivi di sicurezza. Non ha detto una parola su come questo verrà garantito. Chi controllerà che davvero i lavoratori vengano tutelati, che i dispositivi di protezione individuale siano erogati?

3. FERIE FORZATE

Ascoltare in diretta un premier che invita i lavoratori a mettersi in ferie è un colpo allo stomaco. I lavoratori non devono mettersi in ferie forzate,. E il governo deve fare di tutto perchè in casi di emergenza sanitaria possano fruire dei loro diritti.