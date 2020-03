Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul ruolo di media in questa emergenza

“Appurato che le cose che ci dicono gli scienziati di fare vanno fatte, dobbiamo cercare di far stare le famiglie più tranquille possibile. Bisogna dare un diversivo agli italiani che applicano le norme. Il servizio pubblico televisivo e tutti i media dovrebbero riempire il tempo nella maniera più costruttiva possibile.

Magari mandare in onda un film, con un dibattito prima e dopo. Persone come noi italiani che non avevano un minuto di tempo libero, devono scoprire una consuetudine a casa di 24 ore e in questo l’informazione ha un ruolo vitale.

Informazione in Rai? La tv di Stato dovrebbe cambiare i palinsensti in questi giorni. Purtroppo non viene fatto. Le novità del palinsesto Rai da quando è scoppiata l’emergenza non ci sono e se ci sono sono cose che mettono ansia su ansia. Si entra nella follia che è la gara dello share, dimenticandosi che la Rai è servizio pubblico e non ha motivo di inseguire lo share”.

Sulla comunicazione del governo

“I fatti dicono che ci sono stati errori drammatici che hanno avuto ripercussioni che vedremo nei prossimi giorni. L’annuncio fatto in maniera sbagliata che ha portato migliaia di persone a scappare al sud dalla Lombardia è stata una cosa devastante. Poi ci sono altri errori. Annunci alle 10 di sera.

L’annuncio di ieri sera diceva poco, perchè i ristoranti e i bar erano già quasi tutti chiusi. Ieri c’è stata la fila ai tabaccai e oggi si è scoperto che i tabaccai non chiudono. Gli annunci vanno fatti in maniera chiara. Si dice di incentivare le ferie, ma che significa? Voi ci andreste in ferie adesso? Noi stiamo valutando il problema delle carceri. Sono venuti al pettine tanti nodi: le carceri, lo sport”.

Su Guido Bertolaso

“Ho avuto l’onore di lavorare con lui. Non è nè di destra, nè di sinistra. E’ figlio di un generale, ha dei metodi militari che gli consentono di prendere le decisioni in maniera netta. Quando ci fu il Giubileo la sua attività fu impeccabile. Bertolaso poi ha gestito il terremoto, ha messo su una protezione civile eccezionale.

La vicenda della Maddalena? A parte che è stato assolto, bisogna considerare che lui è un funzionario di Stato e obbediva al presidente del Consiglio di allora. Le cose per bene si possono fare. C’è bisogno di queste personalità che scavalcano la burocrazia e fanno le cose.

Il Forlanini è chiuso da 15 anni, è stato chiuso per motivi economici. I medici hanno detto che è riapribile in pochi giorni, è attaccato allo Spallanzani, è una struttura gigantesca, potrebbe diventare un’eccellenza italiana. Lì ci vorrebbe un supercommissario che dicesse: è fattibile in tot giorni e costa tot”.

Fonte Radio Cusano Campus