Pomezia, Aggiornamento Coronavirus, contagi: ad oggi situazione stabile

Situazione stabile in questi giorni a Pomezia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus. Non risultano ad oggi nuovi casi di positività sul nostro territorio. Proseguono le attività di sanificazione e igienizzazione delle scuole in cui si sono verificati i casi.

Il commento del Sindaco

“Una buona notizia per la nostra Città – commenta il Sindaco – Ma bisogna mantenere alta l’attenzione. Invito ancora una volta la cittadinanza ad attenersi alle prescrizioni ministeriali e a uscire di casa solo in caso di necessità. Per quanto riguarda i servizi comunali invito tutti a utilizzare i servizi on line e, solo per casi urgenti, a chiamare gli uffici per un appuntamento”.

ACCESSO CONTINGENTATO NEGLI UFFICI COMUNALI

Abbiamo disposto l’accesso contingentato e su appuntamento agli uffici comunali da parte della cittadinanza, ad esclusione dei casi indifferibili ed urgenti.

Stiamo lavorando per tutelare la salute della cittadinanza e il benessere dei dipendenti comunali, senza bloccare la macchina amministrativa.

CONTROLLI

I nostri agenti della Polizia locale stanno vigilando sul territorio per far rispettare il divieto di assembramenti. Sono stati eseguiti controlli presso il mercato di Torvaianica, presso bar, ristoranti e altre attività commerciali al fine di verificare l’attuazione delle prescrizioni previste e le chiusure obbligatorie alle ore 18.00.

SANIFICAZIONE AMBIENTI

Stiamo procedendo, in collaborazione con le scuole, alla sanificazione e igienizzazione degli istituti scolastici oggetto dei casi di contagio (liceo Pascal e Istituto comprensivo Pestalozzi).

Per tutti gli altri istituti scolastici sono state inviate le linee guida di pulizia e sanificazione previste dal Ministero della Salute.

Sono state inoltre previste pulizie straordinarie per la Biblioteca comunale e per gli uffici pubblici.

Tutti insieme possiamo fare la differenza. Oggi più che mai è necessario aderire concretamente alla campagna lanciata dal Ministero della Salute: #IoRestoaCasa

🍝 Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari

🛒 NON c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora

🚛 Nessun limite al transito delle merci, i corrieri possono circolare

Mi raccomando, informatevi solo attraverso i canali ufficiali.

