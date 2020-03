Di Maio: “Stiamo continuando a lavorare con il massimo dell’impegno”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Stiamo continuando a lavorare con il massimo dell’impegno. Siamo chiamati a farlo anche perché abbiamo il dovere di tutelare il popolo italiano che rappresentiamo in Italia e all’estero.

In questa fase il lavoro di squadra della politica è fondamentale a tutti i livelli istituzionali. La gestione di questa emergenza vede impegnato tutto il governo. Ogni singolo ministro sta contribuendo ad affrontare, e risolvere, questa crisi. Ognuno nel suo campo e con le proprie competenze. In particolare un grazie per il loro lavoro al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro Speranza, ai Presidenti di Regione e ai tanti Sindaci.

Questa è una sfida che si vince insieme. Ce la possiamo fare se coordiniamo le azioni a tutti i livelli istituzionali, lavorando uniti.