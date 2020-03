Il Papa offre la messa per i malati di Coronavirus

Uniti attorno al Papa in un momento difficile per essere più uniti a Cristo, più uniti tra noi. Già ieri all’Angelus, un Angelus speciale dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, il Papa aveva invitato “i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità” cercando “un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore”.

Il Papa celebra la Messa nella Cappella di Casa Santa Marta è vicino a quanti soffrono

In questi giorni, offrirò la Messa per gli ammalati di questa epidemia di coronavirus, per i medici, gli infermieri, i volontari che aiutano tanto, i familiari, per gli anziani che stanno nelle case di riposo, per i carcerati che sono rinchiusi. Preghiamo insieme questa settimana, questa preghiera forte al Signore: “Salvami, o Signore, e dammi misericordia. Il mio piede è sul retto sentiero. Nell’assemblea benedirò il Signore”.