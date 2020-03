Conte: “Istituire una task force per l’emergenza al Sud”

L’azione di contrasto del Governo alla diffusione del contagio da Coronavirus merita apprezzamento perché tempestiva e appropriata ma la diffusione dell’infezione nel Mezzogiorno rischia di travolgere la rete ospedaliera.

Mancano livelli standard di assistenza

Il Mezzogiorno non reggerebbe a una diffusione della stessa intensità perché manca dei livelli standard di assistenza. Ci vuole impegno straordinario o le conseguenze saranno devastanti per tutto il Paese. Ciò vale per l’emergenza sanitaria come per le misure economiche.

Occorre una task force governativa per il Sud, per diffondere misure speciali di prevenzione e per rafforzare il sistema, dotando le strutture ospedaliere di attrezzature e strumenti specifici e, soprattutto, di nuovi posti letto per la rianimazione entro le prossime ore.